تحادث وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي أمس الخميس ببكين مع نظيره الصيني ني هونغ.

وجرت هذه المحادثات على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى جمهورية الصين الشعبية. بدعوة من نظيره الصيني شي جينبينغ.

وخلال هذه المحادثات إتفق الطرفان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع السكن والعمران والمدينة. كما تم عقد أشغال الإجتماع الثنائي بين وزير السكن ونظيره الصيني وتم الإتفاق على مراجعة النظام الجزائري للبناء المضاد للزلازل. بهدف تكييفه مع التكنولوجيات الحديثة بإشراف خبراء ضمن لجنة مشتركة.

كما تم الإتفاق على استحداث لجنة مشتركة تعنى بدراسة كيفية تجسيد مدينة إنجاز “بوغزول” وفق تصور تكنولوجي على نمط المدن الصينية الجديدة.