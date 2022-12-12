مراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز .. سونلغاز توضح

إستبعد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال مراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز وأكد أن هذه القضية تقرر فيها السلطات العليا للبلاد. وأن هذا الموضوع “غير مطروح حاليا”.

وفي تصريحات للصحافة على هامش لقاء جهوي مع جمعيات حماية المستهلكين ومديريات الطاقة والمناجم قال عجال أن قيمة مستحقات سونلغاز لدى زبائنها ستنخفض الى حوالي 100 مليار دج بنهاية العام الجاري. وهذا مقابل أزيد من 214 مليار دج سجلت في 2021بلغت ذروتها في 2021 بسبب جائحة كورونا. غير أنه تم تقليصها مؤخرا إلى 140 مليار دج.

وأضاف ذات المسؤؤول أنه تم تكليف سونلغاز بدراسة وانجاز أعمدة شحن السيارات ذات المحرك الكهربائي اوالهجين خلال السنة المقبلة. وذلك على مستوى محطات نفطال الموجودة بالطريق السيار شرق-غرب وتعميمها تدريجيا على مستوى المساحات العمومية. تماشيا مع اعتماد هذا النوع من المحركات من طرف المواطنين.

أما بخصوص حصيلة ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، قال عجال إلى أن نسبة المشاريع المنجزة تجاوزت 50 بالمائة من البرنامج المسطر. أي أكثر من 25 ألف مشروع منجز من أصل 49 الف مشروع مبرمج.

واكد لعجال انه مع نهاية السنة الجارية ستتجاوز النسبة 70 بالمائة مع رفع عدد المستثمرات الفلاحية الموصولة بالكهرباء الى أكثر من 30 الف مستثمرة.