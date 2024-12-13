مراجعة سقف التعويض للوصفات الطبية.. الوزير يكشف

تحدّث وزير العمل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب. عن مراجعة السقف المحدد للوصفات الطبية لغير المصابين بأمراض مزمنة.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس.، أكد الوزير أن مراجعة السقف المحدد للوصفات الطبية لغير المصابين بأمراض مزمنة. الذي كان محددا بـ 3000 دينار، قد تم مراجعته في ديسمبر من عام 2023.

وأضاف الوزير بهذا الخصوص قائلا: “تمت مراجعته في ديسمبر 2023 تزامنا مع إطلاق النسخة الثانية من بطاقة الشفاء الإلكترونية. ليصبح سقف التعويض للوصفة الواحدة 5000 دينار”.

أما حول استعمال بطاقة الشفاء لتعويض الفحوصات الطبية والأدوية. أكد بن طالب أن “الهدف الأساسي لنظام الشفاء يتمثل في تسهيل الإجراءات الإدارية. تسريع الحصول على الخدمات الصحية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والممارسين الصحيين المتعاقدين، بما يحقق مصلحة المؤمن لهم اجتماعياً”.

كما أشار الوزير إلى أن “الإجراءات التنظيمية المعتمدة تحدّ من اقتناء الأدوية بشكل مفرط، حيث لا يمكن مراقبتها مسبقاً من قبل المصالح المختصة للصندوق”.

وتابع الوزير في السياق ذاته أن “تعويض الأداءات العينية للتأمين عن المرض بصيغته الكلاسيكية لا يزال متاحاً، ويتمثل في اقتناء الأدوية لدى الصيدليات ثم تقديم طلب التعويض لدى الصندوق”.