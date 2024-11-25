مراجعة قيمة منحة العدوى لطلبة الطب المتربصين

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أن وزارة الصحة وافقت على مراجعة التعويضات الخاصة بالطالب الداخلي. ومنحتي المناوبة والعدوى المُقدمة من طرفها.

وأكدت الوزارة أنه بخصوص تعويضات التربصات في الوسط المهني بالنسبة للطلبة الداخليين. تم إرساء التعويضات في مشروع القرار المودع لدى الأمانة العامة للحكومة.

والذي يُرسم فترة تربص ممتدة خلال 11 شهرا في السنة، وتعويضا يوميا بـ 500 دج، وتعويضا بـ 1.000 دج يوميا في حالة المناوبة، وتعويضا بـ 2.200 دج يوميا إذا كان مكان التربص بعيدا عن مقر إقامة الطالب بأكثر من 50 كم.

وفي هذا الشأن، سيستفيد الطالب الداخلي من 20 يوما على الأقل في الشهر وهو ما يقابله ماليا تعويض بـ 10.000 دج.