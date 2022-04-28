مراجعة منحة السكن الريفي.. وزير السكن يوّضح

اكد محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة، اليوم من قبة البرلمان بخصوص مراجعة قيمة منحة السكن الريفي غير وارد حاليا.

وأضاف وزير السكن في جلسة علنية أن مراجعة قيمة منحة السكن الريفي غير وارد حاليا. ولكن في ؤالمستقبل يمكن ان تكون هناك إعادة النظر. وذلك في قيمتها والتي تساوي أي 70 مليون سنتيم ما يعادل 6 مرات الدخل الوطني الادنى المضمون بالنسبة للولايات الشمالية. و100 مليون سنتيم للولايات الجنوبية. وواصل انه “لم يتم إدراجها في الوقت الحالي”، مضيفا أنه “سيتم دراسة إمكانية زيادة قيمة هذه المنحة في المرحلة القادمة”.

وفي ذات السياق اشار الوزير إلى أن هذا النوع من السكن يندرج في إطار سياسة تنمية المناطق الريفية. وتثبيت السكان وتشجيعهم على انجاز سكن لائق بمحيطهم عن طريق البناء الذاتي.

واشار بلعريبي أن أسعار مواد البناء لم تعرف ارتفاعا ما عدا مادة الحديد حيث كشف ان تكلفة انجاز سكن ريفي بمساحة 64 متر مربع تقدر بـ613.554 دج.

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