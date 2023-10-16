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مراحل حساب الظالم.

كثير من الناس يظنون أن عقوبة الله للظالم تكون سريعة بعد ظلمه مباشرة، وهذا خطأ فالظالم يمرّ بأربعة مراحل .

المرحة الأولى: الإمهال والإملاء ، حيث قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ” وأملي لهمن إن كيدي متين”، وفيها يمهل الله الظالم لعله يتوب أو يرجع عما فعله.

المرحة الثانية: الإستدراج. حيث قال جل وعلا: “سنستدرجهم من حيث لا يعلمون”

وليس معناه ان تضيق الدنيا عليه، بل تفتح عليه الدنيا وترتفع الدرجة وتبسط عليه اللذات، ويعطيه الله ما يحب ويرجو، بل وفوق ما طلب لأن الدرج يدل على الإرتفاع والدرك يدلّ على النزول.

المرحلة الثالثة: التزيين، كما قال الله تعالى في إحدى اياته: “وزين لهم الشيطان أعمالهم”

وفيها يموت قلب الظالم فيرى ما يراه حسنا، بل هو الواجب فعله ولم يعد في قلبه حياء ليلومه على ما يفعل.

المرحلة الرابعة: الأخذ، حيث قال تعال: ” وكذلك أخذ ربك إ7ذا أخذ القرى وهي ظالمة، إنّ أخذه أليم شديد”

وفيها تنزل العقوبة من الله تعالى على الظالم وتكون شديدة جدا.