مرادسي: “لم نسحب مشروع ترميم القصبة من الفرنسيين”

فنّدت وزارة الثقافة، اليوم الأربعاء في بيان لها، خبر سحبها لمشرع ترميم القصبة بالعاصمة من الفرنسيين واستبدالها بكوبا.

وفي بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة، فإنها كذبت الخبر قطعيا، نافية بذلك كل الأخبار التي أشارت إلى سحب المشروع من الفرنسيين.

واستنادا للبيان، فقد أوضحت الوزارة، أن اللقاء الذي جمع وزيرة الثقافة مرادسي مع السفيرة الكوبية لم يتطرق بتاتا لملف إعادة ترميم القصبة.

مشيرا، أن اللقاء الذي جمع الطرفان تطرق إلى المجال الثقافي وسبل تعزيزه، وكذا التكوين في مجال الترميم وإعادة تأهيل الأحياء القديمة.