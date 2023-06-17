مراد: ضرورة تقديم كل التسهيلات لأبناء الجالية عند قدومهم إلى أرض الوطن 

أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت. أوامر بضرورة تقديم كل التسهيلات لأبناء الجالية الجزائرية عند قدومهم إلى أرض الوطن.

وخلال إعطاءه إشارة الانطلاق الرسمي لموسم الإصطياف 2023، من شاطئ العربي بن مهيدي ببلدية فلفلة ولاية سكيكدة. أكد الوزير أن الجزائر ستشهد هذه الصائفة حركية ثقافية ورياضية متنوعة عبر جميع ولايات الوطن.

يشار أن وزير الداخلية وقف على آخر الترتيبات لضمان موسم إصطياف آمن.

مراد يطلع على المخطط الأمني لموسم الاصطياف

إطلع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، من شاطئ فلفلة بولاية سكيكدة على المخطط الأمني لموسم الاصطياف من خلال عروض عن المديرية العامة للحماية المدنية، المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني.

حيث أكد الوزير على تجند جميع مصالح الدولة لضمان سلامة المواطنين والسياح خلال موسم 2023.

مشيرا إلى أن دعم الدولة متواصل لمصالح الحماية المدنية سيما بالامكانيات المادية والوسائل التكنولوجية الحديثة في سبيل مجابهة مثلى للمخاطر.

كما دعى مراد إلى إشراك البحث العلمي والشركات الناشئة في مساعي التطوير المستمر لقدرات الوقاية والتدخل.