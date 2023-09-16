مراد: الأسلاك الأمنية وفي طليعتها الجيش يبذلون جهود حثيثة لتأمين الحدود وحماية الإقتصاد

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، أن الأسلاك الامنية و في طليعتها الجيش الوطني الشعبييبذلون جهود حثيثة لتأمين المناطق الحدودية من مختلف التهديديات و حماية الإقتصاد الوطني.

وعلى هامش تنصيب والي ولاية تلمسان، مراد أن وزارته تعمل على تجسيد مختلف المشاريع والبرامج التنموية المسجلة. ذات الأولوية بالنسبة للمواطن ورفع وتيرة انجازها لدخولها حيز الخدمة في أحسن الآجال.

كما أكد على مواصلة المقاربة التي تم تبنيها بخصوص برنامج الاستدراك التنموي الذي خصص لمناطق الظل. من خلال مواصلة التكفل بالانشغالات التنموية عبر مختلف البرامج العادية. وفق منظور تعميم التنمية الجوارية عبر كل إقليم الولاية دون إقصاء لأي منطقة.

وبخصوص الإستثمار، أشار الوزير إلى الاعتماد على خرائط المؤهلات الاجتماعية والاقتصادية وفرص الاستثمار التي تم إعدادها على مستوى مختلف الولايات لدعم حركية الاستثمار بها مع إعداد مخطط تسويق اقليمي جاذب. مع مرافقة المستثمرين والسهر على مواصلة جهود رفع العراقيل.

كما شدد على إيلاء الأولوية لمرافقة قطاعات النشاط الإقتصادي الخلاقة بالنسبة للولاية سيما القطاع الفلاحي، انعاش القطاع السياحي، و دعم قطاع الصيد البحري و الموارد المائية.