مراد: التغطية الأمنية قاربت الـ80 بالمائة عبر الوطن

قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن الشرطة الجزائرية حققت نتائج هامة بفضل الإعتراف العميق الذي خصه رئيس الجمهورية. لهذه المؤسسة وما اتخذه من قرارات هامة في سبيل التكفل المتواصل بالإنشغالات المهنية والاجتماعية و تحسين مستوى الجاهزية.

وأضاف وزير الداخلية بمناسبة إشرافه على مراسم إحياء الذكرى الـ 62 لتأسيس الشرطة الجزائرية. أن الشرطة الجزائرية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من مسايرة الحركية التنموية الهامة التي تعرفها بلادنا على جميع الأصعدة. وأن المستوى الوطني للتغطية الأمنية قارب الـ80 بالمئة. بفضل الجهود المعتبرة خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وأوضح مراد في سياق ذي صلة، إنه تم تعزيز التواجد الجواري للمرافق الأمنية، حيث تم خلال الفترة 2020 ـ 2024 تسجيل 185 مشروع جديد. وإستحداث ست تخصصات أمنية جديدة تماشيا مع متطلبات الميدان وتطور أشكال الجريمة. مضيفا أنه ومع استحداث الولايات العشر الجديدة تم تخصيص قرابة 8000 منتسب لفائدة الولايات الجديدة. ضم في مجمله أبناء هذه الولايات قصد ضمان تغطية أمنية مثلى. بالإضافة كذلك إلى تسطير مخطط مدروس لتعزيز الأمن بالمجمعات السكنية، و الأقطاب الحضرية. من خلال تخصيص 84 هيكل جديد على مستواها وتكثيف الدوريات وإدراج الوسائل الحديثة وتعزبز العمل الجواري.

وبخصوص الرقمنة أبرز وزير الداخلية إيلاء كل العناية و الدعم لتعميم الرقمنة، إعتمادا على ربط 1000 مصلحة شرطية بالالياف البصرية، وانطلاق مشروع الحواضرالذكية على مستوى 1268 منشأة أمنية.

كما دعا مراد إلى التجند لضمان التغطيةالأمنية المثلى للإستحقاق الإنتخابي الرئاسي. بما يسمح بضمان السكينة والأمن خلال جميع مراحل العملية. بالإضافة كذلك إلى تمكين المواطن من ممارسة حقه الدستوري في أجواء يسودها الآمان والطمأنينة.