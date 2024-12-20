مراد: الجزائر باشرت نسقا إصلاحيا عميقا للجماعات المحلية

أكد وزير الداخلية، ابراهيم مراد، أن الجزائر باشرت منذ إنتخاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نسقا إصلاحيا عميقا للجماعات المحلية.

وقال الوزير، خلال مداخلته في الاجتماع الوزاري لأشغال اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتهيئة الحضرية واللامركزية، أن الجزائر ووعياً بأولوية مسائل التنمية المحلية، باشرت منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد، نسقا إصلاحيا عميقا للجماعات المحلية.

موضحا أن هذه الإصلاحات المختلفة، تمحورت حول تدابير التوازن التنموي عبر مناطق الظل. ومن خلال البرامج التكميلية للتنمية. وكذا استحداث ولايات جديدة لتقريب سلطة القرار من المواطنين.

كما أشار الوزير، إلى مبادرة رئيس الجمهورية بمراجعة قانوني البلدية والولاية. بما يتماشى ومتطلبات اللامركزية والديمقراطية التشاركية والتأهيل الاقتصادي للأقاليم المحلية.

وكذا تسيير الجزائر وفق نهج إرساء شروط جعل الجماعات المحلية وحدات إقتصادية بدعم الاستثمار المدر للثروة ومناصب الشغل.

وأضاف مراد، أن الدولة الجزائرية، وبهدف تحسين المرافق العمومية وعصرنتها، انتهجت إستراتيجية وطنية شاملة لرقمنة الخدمات العمومية، وتعزيز الخدمات عن بعد.

مضيفا أن الجزائر اعتمدت استراتيجية سكنية واسعة النطاق، لتمكين المواطنين من الاستفادة من السكن اللائق. حيث تم توزيع ما يفوق مليون ونصف مليون وحدة سكنية في غضون أربع سنوات.

وأشار الوزير، إلى أن جهود عصرنة النسيج الحضري وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين، متواصلة، وفق متطلبات التنمية المستدامة.

هذا وأكد وزير الداخلية، على استعداد الجزائر لتقاسم خبراتها في المجالات المطروحة. وإلتزامها الدائم لإنجاح كل المبادرات والتظاهرات التي يتم تنظيمها من طرف الاتحاد الإفريقي. وكل الهياكل التابعة له بما يعود بالنفع على شعوب القارة الإفريقية.

وشدد على حرص الجزائر في ظل كل سياساتها على العمل الافريقي المشترك. مشيرا إلى أنها تساهم دوما بمشاركتها الفعالة ضمن مختلف آليات الاتحاد الإفريقي. وكذا مختلف آليات التعاون.

وهنأ الوزير مراد، الحكومة التونسية على التنظيم المحكم والمميز لأشغال هذا الاجتماع. ونجاحها في إدارة رئاسة أعمال مكتب ذات اللجنة للدورة الرابعة لـ 2023-2024.

كما هنأ مراد، دولة أوغندا على استلامها رئاسة الدورة الخامسة، وتأكيد إلتزام الجزائر بتقديم كل الدعم خلال فترة رئاستها.