مراد: الجزائر لن تتخلى أبدا عن أبنائها وكل الشكر لرئيس الجمهورية والجيش الوطني

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، إن جل الجالية الجزائرية بالسودان عادوا إلى الجزائر إلا من فضل البقاء هناك.

وأضاف مراد في تصريحات بعد استقباله هؤلاء الرعايا بمطار الجزائر الدولي:” رئيس الجمهورية تبون أبى إلا أن نكون هنا ونطمئن على صحته ابنائنا من الجالية.”

وتابع وزير الداخلية :”الرئيس تبون أبدا ما يتخلى عن الجالية خاصة عندما تعيش ظروفا صعبة وليست هي المرة الأولى.”

واختتم ذات المتحدث قائلا: “كل الشكر لرئيس الجمهورية والمشرفين على عملية الإجلاء التي لم تكن سهلة، والشكر أيضا للجيش الوطني الشعبي الذي في كل مرة يتجاوب مع مثل هذه العمليات.”