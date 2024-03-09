مراد: الحماية المدنية نموذج مشرف ويبرز من خلال مكانة المرأة الجزائرية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن سلك الحماية المدنية يُعدّ من النماذج المشرفة ببلادنا، والتي تبرز من خلالها المكانة التي اكتسبتها المرأة الجزائرية، بفضل إرادتها، كفاءتها وتفانيها.

وقال مراد خلال إشرافه على مراسم إحياء اليوم العالمي للمرأة بمعية بوعلام بوغلاف المدير العام للحماية المدنية. نُسجل اليوم بفخر، التعداد الهام للعنصر النسوي، واختلاف الاختصاصات التي تشارك فيها. من التكوين إلى التدخل العملياتي والوقائي وصولا إلى الإغاثة والإسعاف الطبي والإجلاء الجوي. وتدخلات مكافحة حرائق الغابات من عون إلى رئيس عدد، ورئيس وحدة ومديرة ولائية.

وأضاف الوزير “نستغل هذا اللقاء لتجديد آيات العرفان لجميع منتسبات الحماية المدنية، وعبارات التشجيع والدعم لهنّ. كما نؤكد مواصلة مرافقتنا لسلك الحماية المدنية ودعمنا له بالوسائل العصرية وتعزيز قدرات منتسبيه بما من شأنه الرفع المستمر لجاهزيته، لمجابهةٍ أمثل لمختلف المخاطر”.

كما أكد وزير الداخلية، أن حضوره اليوم في مراسم إحياء هذه المناسبة، وإشرافه شخصيا. على تقليد وتكريم نخبة من منتسبات الحماية المدنية اللواتي أبنّ عن سمات الجدارة والاستحقاق. لهو نابع من عميق يقينه بنبل المهام التي تحرصن على أدائها بكل تفان ومسؤولية.

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