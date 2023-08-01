مراد: الشروع فورا في تعويض المتضررين من حرائق الغابات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، عن الشروع فورا في تعويض متضرري حرائق الغابات التي مست مؤخرا بعض ولايات الوطن.

وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة بمناسبة تقديم واجب العزاء بتكليف من رئيس الجمهورية لعائلة شهيد الواجب الوطني الرقيب الأول دراس فتحي ببلدية القالة اليوم الثلاثاء بالطارف. أنه بعدما أنهت أمس الاثنين الخلايا البلدية والولائية إحصاء المتضررين من حرائق الغابات. سيشرع فورا في تعويض كل مواطن لحقت به خسائر مادية إثر هذه الحرائق.

كما أبرز مراد الذي كان مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أن التعويض يندرج ضمن الوفاء بتعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. القاضية بتعويض متضرري الحرائق الأخيرة بالنسبة للولايات التي أنهت بها اللجان المكلفة عملية جرد الخسائر.

و ذكر مراد بالمناسبة أن التدخل السريع والأولي لأعوان محافظة الغابات والحماية المدنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي. مكّن من حصر تلك الحرائق والتحكم فيها وكبح انتشارها. مشيدا بالمساهمة الجبارة للمواطنين والمجتمع المدني في عملية اخماد الحرائق. من خلال تقديم الدعم الكامل لكل الفاعلين في إجلاء العائلات التي حاصرتها ألسنة النيران وإنقاذ العديد من الأرواح.

كما أكدت وزيرة التضامن الوطني تواصل عمليات دعم ومرافقة كل العائلات المتضررة من الحرائق الأخيرة. التي مست عددا من ولايات الوطن.

و انتقل الوزيران بعد ذلك إلى ميلة و سطيف لتقديم واجب العزاء. لعائلتي ضحيتين أخريين من أفراد الجيش الوطني الشعبي.