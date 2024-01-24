مراد: الشروع في إقتناء طائرات لمواجهة الحرائق

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أنه بالرغم من تعقيدات السوق الدولية، إلاّ أنّ السلطات العمومية أوفت بالتزاماتها بضمان حماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، حيث تم خلال الصيف الفارط استئجار 6 طائرات قاذفة للمياه.

وفي ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل. خُصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث. في إطار التنمية المستدامة، أكد مراد أنه تم اقتناء طائرة من الحجم الكبير من ضمن 4 طلبيات. وهناك مشروع لاقتناء طائرتين من نفس النوع ومشروع آخر لاقتناء طائرات صغيرة ذات سعة 6 آلاف لتر بعدما أثبتت فعالياتها خلال عمليات إطفاء حرائق الغابات .

كما كشف الوزير عن توجيه طلب لشركة طاسيلي أيرلنز للقيام بعملية الاقتناء، مضيفاً أنّ مشروع هذا القانون. أولى حيزاً كبيراً للجانب التحسيسي والوقائي والتوعوي من مخاطر الكوارث، وسيتم توضيح كافة الحيثيات عبر مرسوم تنفيذي.

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