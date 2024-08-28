مراد: المترشح الحر تبون يلتزم بمواصلة بناء اقتصاد قوي واستغلال الثروات

أكد إبراهيم مراد، مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر، عبد المجيد تبون، أمس، على التزام المترشح تبون، بمواصلة بناء اقتصاد وطني قوي واستغلال أمثل للثروات الطبيعية.

وأوضح مراد، خلال لقاء جواري نشّطه بولاية تمنراست، في إطار الحملة الإنتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر. بأن المترشح الحر عبد المجيد تبون، سيعمل في حال تزكيته من قبل الشعب لعهدة رئاسية ثانية على مواصلة بناء اقتصاد قوي. واستغلال أمثل للثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد على غرار منطقة الأهقار.

وأضاف مراد، بأن مستقبل ولاية تمنراست يكمن في تطوير وتثمين مختلف الموارد المنجمية. مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتهيئة الإقليم وتعزيز وتطوير الهياكل القاعدية. لا سيما شبكة السكك الحديدية عبر الوطن”. مشيرا إلى أن أشغال إنجاز مشروع خط السكة الحديدية نحو تمنراست متواصلة. منوها بأهمية هذا المشروع الذي يعد من بين أهم التزاماته.

وتابع بأن بعث ديناميكية تنموية جديدة بتمنراست من أولى الأولويات في حال انتخاب هذا المترشح لعهدة ثانية. حيث ستستفيد الولاية من برنامج تكميلي، على غرار ولايات الجلفة وخنشلة وتندوف وتيزي وزو. كما دعا مراد المواطنين إلى الذهاب بقوة إلى صناديق الإقتراع يوم 7 سبتمبر المقبل للتصويت لصالح المترشح الحر، عبد المجيد تبون، من أجل استكمال مسار التنمية وبناء الجزائر الجديدة.