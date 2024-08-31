مراد: المترشح الحر عبد المجيد تبون يريد مواصلة ما شرع فيه من إصلاحات

أكد مدير الحملة الإنتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون بولاية تبسة أن عبد المجيد تبون يريد ان يواصل ما شرع فيه من إصلاحات.

في التجمع الشعبي قال ابراهيم مراد أن الانجازات المحققة جعلت من المواطنين الجزائريين يطالبون عبد المجيد تبون مواصلة مشوار التنمية والاصلاحات

كما ان المترشح الحر عبد المجيد تبون جعل من المواطن مركز اهتماماته من خلال التكفل بكل الجزئيات التي تهمه

وفي اليوم الـ 17 من الحملة الإنتخابية أكد ابراهيم مراد على إلتزام المترشح الحر عبد المجيد تبون بتحسين ظروف معيشة المواطن فتعهد بإنجاز مئات آلاف السكنات بمختلف الصيغ. وكذ التكفل بانشغالات المواطنين لأنها في صلب اهتماماته ومحور برنامجه الانتخابي.

كما تعهد المترشح الحر عبد المجيد تبون بخلق 450 الف منصب من اجل التقليص من نسبة البطالة. وذلك من خلال التوجه نحو تصنيع مختلف المواد المنحمية قبل تصديرها لتنويع مصادر الدخل خارج قطاع المخروقات.

وتابع ابراهيم مراد ان عبد المجيد تبون يعمل على انعاش الفلاحة الصحراوية من خلال انشاء محيطات كبرى في جنوبنا الكبير للتخفيض من فاتورة الاستيراد.

وكشف مراد من تبسة أن المشروع المدمج الفوسفاط بلاد الحدبة سيمكن من خلق الاف مناصب الشغل لفائدة شباب الولاية وبالتالي خفض معدلات البطالة. اما بالنسبة للشأن الخارجي أكد مراد الجزائر تحترم السياسات الداخلية للدول ولا تتدخل في شؤونها. كما أن مواقفها ثابتة خاصة التي تتعلق بالقضايا العادلة.