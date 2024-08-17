مراد: المترشح تبون قضى على البيروقراطية وأنجز عديد المشاريع

كشف إبراهيم مراد مدير الحملة الإنتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، أن المترشح قام بحل العديد من المشاكل والقضاء على البيروقراطية التي كانت تتخبط فيها البلاد.

وأضاف مراد خلال تجمع شعبي له بولاية البويرة اليوم السبت، أن المترشح تبون قام بمتابعة مناطق الظل والوحدات الصناعية التي كانت متوقفة لظروف بيروقراطية. كما أكد سابقا أنه في ظرف سنة الظروف تتغير فكانت التغطية الصحية اللازمة وتحسين ظروف التمدرس والترفيه. والإهتمام بالفئات الهشة. كما التزم المترشح تبون بتعزيز القدرة الشرائية التي وصلت إلى 47 بالمائة وسنصل إلى 100 بالمائة.

وأوضح مراد، أن المترشح تبون قد أعطى الشباب مكانة واهتمام لم يتلقوها منذ الإستقلال. وقام بعديد الإنجازات على غرار طول الشريط الساحلي الذي يقدر بـ 1200 كم والذي سيتم إستغلاله أحسن استغلال في سياسة حكيمة سيكون وفق دراسة ومناهج باحترام الطبيعة و البيئة. بالإضافة كذلك إلى إعادة هيكلة البلد من الناحية الإقتصادية والإجتماعية. وإحداث تقسيم إقليمي للجزائر. من خلال الشروع حاليا في استحداث ولايات بالجنوب والهضاب. كما قام بشق السكة الحديدية من بشار الى تندوف الى غار جبيلات، كانت عنده الشجاعة في هذا العمل واستغلال هذا المنجم. ناهيك عن المناطق الحدودية التي فتح فيها مجالات لكل من يريد عمل مشترك.

وأوضح مراد في سياق ذي صلة، أن الجزائر تتعرض لاستهداف ومسلطة عليها القوى الأجنبية. غير أن المترشح عبد المجيد تبون يعلم خبايا هذه التحديات وسيكون بالمرصاد.