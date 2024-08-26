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قناة النهار

مراد : المترشح عبد المجيد تبون يتعهد بخلق 450 ألف منصب شغل في حالة إعادة انتخابه

بقلم قناة النهار
مراد : المترشح عبد المجيد تبون يتعهد بخلق 450 ألف منصب شغل في حالة إعادة انتخابه
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/TfuxU
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