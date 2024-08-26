قناة النهار مراد : المترشح عبد المجيد تبون يتعهد بخلق 450 ألف منصب شغل في حالة إعادة انتخابه بقلم قناة النهار نشر في 26 أوت 2024 - 22:11 الجزائر شارك غرِّد أرسل 28 0 رابط دائم : https://nhar.tv/TfuxU اقرأ أيضا المترشحون يتجاوزون الإيديولوجيات ويركزون على الشق الاقتصادي قناة النهار 24 أوت كيليا نمور للنهار : قصتي مع الإتحادية الفرنسية جعلتها خلفي..متحمسة للقاء الرئيس تبون قناة النهار 13 أوت صريح جدا / الحميات الغذائية..الريجيم على الطريقة الجزائرية قناة النهار 22 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: النوي يوجه رسالة للأيادي الخارجية ويرد على كل من أوّل تصريحات تبون حول فلسطين قناة النهار 22 أوت صريح جدا : انتشار المواقف العشوائية في الشواطئ..يثير سخط الجزائريين ! قناة النهار 11 أوت محاولة انتحار جماعية بقسنطينة.. الولاية تكشف وتوضح قناة النهار 23 أوت شاهد كيف أقنع بن قرينة تاجراً بسوق ذراع بن خدة بالانتخاب على المترشح تبون قناة النهار 24 أوت شاهد وصول الأبطال إيمان خليف..كيليا نمور و جمال سجاتي إلى أرض الوطن قناة النهار 12 أوت المترشح للرئاسيات أوشيش يوسف في زيارة لمنطقة صدوق وفلة ببجاية قناة النهار 19 أوت صريح جدا :هل يحترم التجار شروط تخزين المواد الإستهلاكية في فصل الصيف قناة النهار 18 أوت