مراد بوسبت يفوز برئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد

فاز مراد بوسبت، اليوم الخميس، بانتخبات الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، ليترأس هذه الأخيرة في العهدة الأولمبية المقبلة.

وخلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية، الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، المنعقدة اليوم الخميسن فاز بوسبت، بالأغلبية الساحقة.

ونال مراد بوسبت، الأغلبية في هذه الانتخابات التي كان المترسح الوحيد، حيث حصد 62 صوت (نعم)، مقابل 12 (امتناع).

وعليه سيتولى مراد بوسبت، رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، خلال العقدة الأولمبية 2025-2029.