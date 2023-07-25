مراد: تفادينا خسائر أكبر بفضل العمل الجبار لقوات الجيش والحماية المدنية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهئية العمرانية، ابراهيم مراد، بأن العمل الجبار لقوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الحماية المدنية والأسلاك الأمنية ومصالح الغابات مكن من تفادي خسائر أكبر.

ويأتي هذا على هامش زيارته التفقدية للمناطق المتضررة من الحرائق بولاية بجاية.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال وزير الداخلية:” قرى بكاملها وصلتها النيران بسرعة كبيرة بسبب الرياح وانتشار الحرائق.”

وأضاف ذات المسؤول:” بالأمس كانت هناك 97 بؤرة حريق واليوم سجلنا 4 بؤر حرائق فقط في ثلاث ولايات.”

وقد جدد مراد باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وباسم الحكومة التعازي لذوي الشهداء.

وفي الأخير، أشار الوزير بأن الخسائر المادية سيتم تعويضها وهناك لجان ميدانية لإحصاء كل الممتلكات المتضررة.