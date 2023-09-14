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الوطني

مراد: رئيس الجمهورية أمر بتوفير كل ما يلزم لدخول مدرسي ناجح

بقلم نادية بن طاهر
مراد: رئيس الجمهورية أمر بتوفير كل ما يلزم لدخول مدرسي ناجح
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أكد وزير الداخلية، إبراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية أمر بتوفير كل ما يلزم من أجل دخول مدرسي ناجح.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية على هامش زيارته إلى ولاية عين صالح اليوم الخميس، أن الحكومة لن تدخر أي جهد لإنجاح الدخول المدرسي المقبل.

ومن جانب آخر، أكد مراد، أن ولاية عين صالح، لها إمكانيات تؤهلها لتكون في مصاف الولايات الكبرى خاصة في الجانب الفلاحي.

مشددا أنه وعلى الولاة رفع التحدي للنهوض بالتنمية في مختلف الولايات.

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