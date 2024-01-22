مراد: رئيس الجمهورية خصّص جهودا كبيرة لتحقيق الإنصاف التنموي بين مناطق الوطن

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، من بريكة إنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خصص جهودا كبيرة لتحقيق التوازن بين مناطق الوطن والانصاف التنموي منذ توليه شؤون البلاد.

وأكد مراد، خلال إشرافه على مراسم التنصيب الرسمي ببو الذهب السعيد واليا منتدبا لبريكة. أن ترقية دائرة بريكة لولاية منتدبة طالما شكل مطلبا شعبيا يتحقق اليوم بفضل قرار رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير أن “ترقية عشر ولايات بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، برنامج الاستدراك التنموي بمناطق الظل. البرامج التنموية التكميلية لأريع ولايات، وترقية سبع دوائر لمصف ولايات منتدبة. كلها تدابير تسمح باستدراك الاختلالات المرصودة في مسار التنمية المحلية وولوج المواطنين إلى الخدمات دون تمييز”.

كما أكد وزير الداخلية بالمناسبة، أن مواطني بريكة ومنتخبيها ومسؤوليها يمكنهم رفع التحدي التنموي. باستغلال أمثل لمقدرات إقليمهم.

من جهة أخرى شدد مراد على ضرورة دعم النشاطات المدرة كالفلاحة، الصناعة التحويلية وتشجيع الاستثمار. في مجالات الصناعة والمناولة في إطار النسيج الوطني والتكامل بين الأقاليم.

وفي حديثه عن التعليم العالي قال الوزير “نطمح إلى ارتقاء المركز الجامعي إلى جامعة وان يضطلع هذا الصرح بدوره كرافد للتنمية الاقتصادية المتكيفة مع المؤهلات والكفاءات المحلية”.

وفي سياق آخر، أكد وزير الداخلية أن الهياكل الاستراتيجية القاعدية عبر مناطق الوطن ترسم معالم الآفاق التنموية لاسيما الاقتصادية في ظل سياسية الخروج من التبعية للمحروقات.

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