مراد: سنقف أمام كل من تسول له نفسه إغراق الجزائر بالمخدرات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، وقوف الدولة أمام كل من تسول له نفسه إغراق الحزائر بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاء ذلك، في كلمة للوزير، خلال تدشينه لمقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ومركز متعدد المهام للجمارك بسيدي بلعباس أين يقوم بزيارة عمل وتفقد.

أين سيقوم الوزير بتدشين ومعاينة عددا من المشاريع التنموية التي تخص تموين الساكنة بالمياه الصالحة للشرب وتوسعة المنطقة الصناعية للولاية.

كما سيقف الوزير مراد على مدى جاهزية مختلف المصالح للوقاية من حرائق الغابات.

وسيطلع الوزير بمعية المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على الحركية الإستثمارية بالولاية. وسيتفقدان عددا من الوحدات الاقتصادية ويشرفان على انطلاق البعض منها في النشاط.