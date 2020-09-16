مراد عجابي يمثل الجزائر في الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

يشارك سفير الجزائر بتركيا، مراد عجابي، بصفته ممثلا للجزائر، في الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وانطلقت أشغال الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية أمس الثلاثاء، حيث ستستمر ليومين، في العاصمة الجورجية تبليسي.

وتدور الموضوعات الرئيسية لإجتماعات هذه الدورة حول الآفاق المستقبلية لقطاع السياحة في خضم جائحة كورونا المستجد.

واستهل برنامج هذه الدورة يوم 15 سبتمبر بجولات سياحية للوفود المشاركة اقتادتهم عبر شوارع مدينة تبليسي وأزقتها التاريخية.

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي للدورة اليوم الأربعاء، تلته جلسات المجلس التنفيذي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر عضو منتخب في هذا المجلس إلى غاية 2023.