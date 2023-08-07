مراد عجال: “أتمنى أن نكون فأل خير على وفاق سطيف”

عبّر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، سعادته باتمام نقل ملكية وفاق سطيف لمجمعه، مبديا أمله في ان تكون هذه الخطوة فأل خير على الطرفين.

وصرح مراد عجال، لتلفزيون “النهار”: “أولا أشكر السلطات المحلية لولاية سطيف وعلى رأسها والي الولاية على كل المجهودات المبذولة لتجسيد هذا المشروع”.

كما أضاف: “نحن جد سعداء باكتساب هذا الفريق العريق الذي يملك سمعة تعدت حدود الوطن، ويملك عدة ألعاب قارية”.

وأردف الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”: “نتمنى أن نكون فأل خير على نادي وفاق سطيف، ويكون بدوره فأل خير علينا”.

وتابع مراد عجال: “أطمئن الجميع بأن هناك قائمة لدى المدرب قام بتحضيرها، تضم أسماء اللاعبين المسريحن، واللاعبين المستهدفين، وسنكشف عنها في القريب العاجل”.