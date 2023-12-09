مراد عجال: “وفاق سطيف سيكون أول فريق محترف بأتم معنى الكلمة”

أكد المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، عزمهم على جعل فريق وفاق سطيف، أول فريق محترف بأتم معنى الكلمة.

ونقلت الصفحة الرسمية للوفاق، تصريحات عجال، خلال اجتماعه بطاقم الفريق، أين قال: “اختيارنا وقع على فريق وفاق سطيف لعراقته وقيمته التاريخية”.

كما أضاف: “الوفاق حاليا هو أحسن فريق من ناحية التنظيم والتسيير الإداري، وسيكون أول فريق محترف بأتم معنى الكلمة”.

وتابع مراد عجال: “مجمع سونلغاز، يولي اهتمام خاص بشركة نادي وفاق سطيف، ونعمل بطريقة احترافية على هيكلة وتنظيم الفريق”.