مراد عجال يتسلم مهامه وزيراً للطاقة والطاقات المتجددة

تسلم مراد عجال، اليوم الإثنين، مهامه، وزيراً للطاقة والطاقات المتجددة، بعد تعيينه أمس على رأس الوزارة، من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجرت مراسم تسليم واستلام المهام، مع وزير الطاقة السابق، محمد عرقاب، والذي سلمه مهامه، بمقر الوزارة.

وفي كلمة له بالمناسبة، شكر مراد عجال، رئيس الجمهورية، على الثقة التي وضعها في شخصه. وتعهد بحمل هذه المسؤولية بكل تفاني وإخلاص. ووضع مصلحة الدولة فوق كل الإعتبارات.

وأكد الوزير الجديد، أن قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، ركيزة من ركائز ااإقتصاد الوطني. ولذلك وجب تطويره وتنميته بما يواكب تطلعات بلادنا. للمضي نحو الانتقال الطاقوي وتعزيز الأمن الطاقوي وجلب الاستثمارات.