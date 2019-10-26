مراد عروج: الإنتخابات فرصة تاريخية لخروج من الأزمة وإحداث التغيير

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مراد عروج: الإنتخابات فرصة تاريخية لخروج من الأزمة وإحداث التغيير
بقلم مصطفى.ق

شكر المترشح مراد عروج، كل من شارك في وصوله إلى جمع التوقيعات خلال 5 اسابيع من العمل.

وعزى عروج العائلة الاعلامية في وفاة مدير مجمع “الشروق” علي فضيل، وقال أنه إستوفى ما يتجاوز 54 ألف و200 توقيع.

وقال أنه فكر في الترشح و تشجع لانه يرى ان الاوضاع التي تمر بها البلاد سيئة للغاية.

وواصل بالقول، أنه سيبذل جهده حتى ينقذ البلاد من الأزمة التي تمر بها.

وأردف أن الإنتخابات هي فرصة تاريخية لخروج من الأزمة، ولإحداث التغيير الذي خرج من أجله الجزائريون يوم 22 فيفري.

وتعتبر هذه الإنتخابات فرصة لجيل الإستقلال ليثبت مكانه وجدارته لقيادة الجزائر، أختتم المترشح مراد عروج ندوته الصحفية.


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