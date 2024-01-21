مراد في زيارة عمل للولاية المنتدبة بريكة

يقوم ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بزيارة عمل للولاية المنتدبة بريكة. حسب بيان وزارة الداخلية.

وجاء في البيان، أنه “تتبعة لمسار إنشاء الولايات المنتدبة السبع التي أقر رئيس الجمهورية ترقيتها من مصف الدوائر، يقوم السيد ابراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بزيارة عمل للولاية المنتدبة بريكة.”

وأوضح المصدر نفسه، أن الوزير سيشرف خلال هذه الزيارة على تنصيب الوالي المنتدب الجديد، ويطّلع على مدى جاهزية الهياكل الموجهة لاحتضان مصالح الولاية المنتدبة.