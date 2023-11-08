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الرياضة

مراد قاضي: “أسعى للتتويج بميدالية أولمبية في دورة باريس”

بقلم محمد لمين صحراوي
مراد قاضي: “أسعى للتتويج بميدالية أولمبية في دورة باريس”
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أكد الملاكم الجزائر في اختصاص أكثر من 92 كغ، مراد قاضي، بأنه يطمح للتتويج بميدالية، في أولمبياد باريس 2024.

وفي تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية. أمس الثلاثاء. قال قاضي مخاطبا الجمهور الرياضي: “أردت أن نشارككم الفرحة، بعد عمل طويل وعام كبير، تمكنت من التأهل إلى الأولمبياد”.

وأضاف ذات المتحدث، بخصوص أهدافه في دورة باريس: “أشكر الطااقم الفني والطبي والتحضيرات متواصلة من أجل نيل ميدالية في الألعاب الأولمبية”.

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