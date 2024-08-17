مراد: قرابة 8 آلاف مشروع ينتظر التجسيد

قال إبراهيم مراد مدير الحملة الإنتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون. أن السياسة التي يرمي إليها رئيس الجمهورية والمترشح عبد المجيد تبون هي تقوية القدرات والإبتعاد عن التبعية.

وأضاف مراد خلال حملة نشطها اليوم من ولاية برج بوعريريج، أن المترشح عبد المجيد تبون غيّر العديد من النصوص والقوانين لصالح الشعب الجزائري. وتوفير الأمن الغذائي خاصة الحليب أين تم التعاقد مع شركة أجنبية وبعد سنتين سينقص الاستيراد وكذلك الحبوب. أما بالنسبة للمياه فيه نقص ورئيس الجمهورية يعمل على هذا الجانب. وتكون هنالك 19 محطة لتحلية مياه البحر.

وأفاد مراد، أن المترشح تبون، يهدف إلأى الوصول إلى التصدير خارج المحروقات بـ 15 مليار في 2025 وإلى 30 مليار الى 2030. مضيفا ان هنالك قرابة 8 الاف مشروع ينتظر. وبالنسبة للسياحة سيتم تهيئة الظروف الملائمة الشركات لجلب السواح واستغلال الساحل. خاصة وأن الجزائر لديها إمكانيات في هذا المجال. وهناك هناك منصة رقمية متواجدة فيها قرابة 8 الاف مشروع بالتعاون بالشركات الاجنبية بشروط جزائرية.

وأضاف مراد، أن الجزائر مستهدفة و من حين لآخر يفتعلوا ازمات ونعرف كيف نتصدى لها من خلال الجيش الوطني الشعبي. وحكمة الرئيس والمترشح عبد المجيد تبون.