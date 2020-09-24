مراد كعروف: “اللاعبون لم يخيبوا أملي بأدائهم”

أبدى مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف، رضاه عن مردود لاعبيه، خلال المباراة التطبيقية التي برمجها بين لاعبي الفريق.

وصرح كعروف، للموقع الرسمي للفريق: “بصراحة كان رد فعل اللاعبين إيجابي، هذه المباراة كانت للتقييم البدني والتكتيكي، ولاكتشاف النقائص”.

وأضاف: “هذه المباراة كانت فرصة أيضا لأخذ فكرة عن التفكير التكتيكي للاعبين، خاصة منهم المستقدمين الجدد”.

وتابع: “بشكل عام لم يخب أملي من آداء اللاعبين، لقد كانوا حاضرين وقدموا ما لديهم على أرض الميدان، نحن في الطريق الصحيح، والأفضل قادم”.

وأردف مراد كعروف: “ستكون هناك مباريات تحضيرية أخرى، لإجراء التغييرات اللازمة، وتصحيح الأخطاء”.