مراد كعروف: “اللاعبون لم يخيبوا أملي بأدائهم”

الرياضة
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مراد كعروف: “اللاعبون لم يخيبوا أملي بأدائهم”
بقلم كريم تيغرمت

أبدى مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف، رضاه عن مردود لاعبيه، خلال المباراة التطبيقية التي برمجها بين لاعبي الفريق.

وصرح كعروف، للموقع الرسمي للفريق: “بصراحة كان رد فعل اللاعبين إيجابي، هذه المباراة كانت للتقييم البدني والتكتيكي، ولاكتشاف النقائص”.

وأضاف: “هذه المباراة كانت فرصة أيضا لأخذ فكرة عن التفكير التكتيكي للاعبين، خاصة منهم المستقدمين الجدد”.

وتابع: “بشكل عام لم يخب أملي من آداء اللاعبين، لقد كانوا حاضرين وقدموا ما لديهم على أرض الميدان، نحن في الطريق الصحيح، والأفضل قادم”.

وأردف مراد كعروف: “ستكون هناك مباريات تحضيرية أخرى، لإجراء التغييرات اللازمة، وتصحيح الأخطاء”.


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