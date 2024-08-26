مراد: كل الالتزامات التي تعهد بها المترشح تبون في عهدته الأولى تم تجسيدها

أكد إبراهيم مراد، مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، أن كل الالتزامات التي تعهد بها المترشح تبون في العهدة الأولى تم تجسيدها.

وخلال نزوله ضيفا على قناة النهار في برنامج عين على الرئاسيات، أوضح مراد أن الالتزامات الـ54 التي تعهّد بها المترشح تبون أمام الجزائريين كانت التزامات واقعية ومنبثقة من الواقع الذي كان يعيشه المواطن آنذاك.

وأضاف مراد أنه من خلال ما قدمه في العهدة الأولى، ورغم الظروف الصعبة والممارسات، عرف المترشح الحر عبد المجيد تبون كيف يوصل الرسالة.

وتابع المتحدث ذاته، أنه كانت هناك عدة إنجازات خلال العهدة الرئاسية الأولى وشملت كل المجالات، ومن أبرزها الجانب السياسي الذي تمت فيه إعادة النظر في المنظومة القانونية بدءا من الدستور وجعله يتماشى مع طموحات المواطنين.

وأبرز مدير الحملة الانتخابية للمترشح تبون أن الأخير أخذ بعين الاعتبار كل احتياجات المواطن وجعله محور كل اهتماماته، كما اتخذ إجراءات لصالح العديد من الفئات في المجتمع.