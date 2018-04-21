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مراد لحلو:” شرفاوي بخير..وسيبدأ عملية التأهيل بعد شهر من الآن”

الرياضة
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مراد لحلو:” شرفاوي بخير..وسيبدأ عملية التأهيل بعد شهر من الآن”
بقلم يونس رزيق

طمئن رئيس النادي الهاوي والناطق الرسمي بإسم فريق فريق نصر حسين داي، مراد لحلو، أنصار فريقه على صحة اللاعب طارق شرفاوي الذي خضع لعملية جراحية عاجلة على مستوى عظمة الساق.

وأكد “لحلو” في تصريح لـ”لنهار أون لاين” السبت، أنّ العملية الجراحية كانت ناجحة، وأنه سيخضع لهملية التأهيل بعد شهر.

وقال لحلو أن هناك تضارب في الأخبار بين طبيب النصرية الذي أكد أن شرفاوي سيخضع لعملية التأهيل بـ”المسبح” بعد 15 يوما، في حين أن الطبيب الذي أجرى له العملية كان قد طالبه بالركون إلى الراحة لمدة لا تقل عن شهر واحد.

وكان طارق شرفاوي قد تعرض لإصابة خطيرة خلال الداربي العاصمي الذي جمع فريقه بمولودية الجزائر أمس الجمعة بعد تدخل عنيف من لاعب العميد “دينغ”.

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