مراد: لهذا السبب أعلن الرئيس ترشحه لعهدة ثانية

أكد إبراهيم مراد، مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، أن إعلان الرئيس ترشحه لعهدة ثانية كان لأجل استكمال المسيرة ولتحقيق إنجازات أكثر.

وخلال نزوله ضيفا على قناة النهار في برنامج عين على الرئاسيات، أوضح مراد أن “استكمال مسار الإصلاحات هو الدافع الأكبر لإعلان ترشح عبد المجيد تبون لعهدة ثانية”.

وأضاف مراد في السياق ذاته، أن إنجازات المترشح تبون في عهدته الأولى مكنته من وضع قاعدة صلبة للانطلاقة الفعلية بالجزائر ذات الإمكانات اللامتناهية.

وتابع مراد أن “المترشح تبون قرر اليوم أن يواصل المسيرة وأن يتكفل بكل قضايا المجتمع والمواطنين والوصول بهم إلى بر الأمان”.

كما أكد أن طموح المترشح الحر عبد المجيد تبون هو جعل الجزائر من الدول الراقية.

وبخصوص الأحزاب السياسية الداعمة للمترشح الحر تبون، أشار مراد إلى أنها التمست منه مواصلة مساره.

وأكد المتحدث ذاته أن المترشح الحر عبد المجيد تبون كانت له الشجاعة في إطلاق مشروع غار جبيلات.