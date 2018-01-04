مراد مازار ضيف الشرف في إفتتاح “شان” 2018

تلقى رئيس الإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي، مراد مازار، دعوة من “الكاف”، للتواجد كضيف شرف في حفل إفتتاح شان 2018.

ومن المنتظر أن يتواجد مازار، بالمغرب، أين ستنظم هذه الدورة من “الشان”، انطلاقا من الـ13 جانفي إلى 02 فيفري المقبل.

وسيلتقي مراد مازار، في الـ13 جانفي الجاري، برئيس “الكاف” أحمد أحمد، في اجتماع رسمي، لوضع خارطة طريق لمكافحة الفساد الرياضي.

كما سيتطرق رئيس الإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي، مراد مازار، خلال إجتماعه برئيس “الكاف”، لسبل محاربة الرشوة والتلاعب بنتائج المباريات.