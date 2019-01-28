مراد مدلسي يشيع إلى مثواه الأخير في جو جنائزي مهيب

شيع ظهر، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، إلى مثواه الأخير، بمقبرة بن عكنون، في جو جنائزي مهيب.

وقد حضر الجنازة وزراء الحكومة، على رأسهم أحمد أويحيى، ووزراء سابقون، من بينهم، عبد المالك سلال، رمطان لعمامرة، بوجمعة هيشور.

بالإضافة الى سعيد بوتفليقة، مستشار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المدير العام للأمن الوطني، مصطفى لهبيري.

كما حضر رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد.

وكانت التشكيلات الحزبية حاضرة، من بينها، الأمين العام الأسبق للأفلان، جمال ولد عباس، رئيس حمس الأسبق، أبو جرة سلطاني.

وحضر أيضا والي العاصمة، عبد القادر زوخ، رئيس المجلس الإسلامي الـأعلى، عبد الله غلام الله، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد.