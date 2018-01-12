مراد مزار: “طالبوني بدعوة بوتفليقة للتدخل لإصلاح الرياضة الجزائرية”

كشف رئيس الإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي مراد مزار، أن العديد من المسؤولين الرياضيين العالميين طالبوه بتوجيه رسالة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للتدخل لإصلاح الرياضة الجزائرية.

وصرح مزار للإذاعة الوطنية: “سألتقي برئيس “الكاف” أحمد أحمد غدا بالمغرب، لمناقشة ما يحصل من فساد في الرياضة الإفريقية وعلى رأسها كرة القدم”.

وأضاف: “لقاء الغد سيكون مهم جدا لأن رئيس “الكاف”، قبل وبعد انتخابه أكد أنه سيعمل مع الإتحاد الدولي لمحاربة الفساد”.

وتابع مزار: “أوجه نداء لوزير الشباب والرياضة الجزائري، لجمع العائلة الرياضة الجزائرية لتسوية مشاكل الرياضة في الجزائر”.

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