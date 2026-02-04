مراد مزيود: “نناشد السلطات العليا لأخذ اتحاد الحراش بعين الاعتبار”
بقلم كريم تيغرمت
وجّه رئيس المكتب المسير لفريق اتحاد الحراش، مراد مزيود، نداءً للسلطات المحلية، والسلطات العليا، من أجل تمويل فريق اتحاد الحراش.
وقال مزيود، في تصريح خاص لتلفزيون “النهار”: “نحن نواجه مصيرا مجهولا بالنسبة لتمويل فريق اتحاد الحراش”.
كما أضاف: “الأزمة المالية التي يمر بها الفريق، تُجبرنا على مناشدة السلطات المحلية، والسلطات العليا، لأخذ الفريق بعين الاعتبار من ناحية التمويل”.
وتابع مراد مزيود: “تلقينا وعودا من بعض المؤسسات الخاصة المحلية، من أجل مساعدتنا، ونحن ننتظر تجسيد هذه الوعود”.
