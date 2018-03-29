مراد مغني: “عوار خليفتي في الملاعب” !!

أبدى الجزائري مراد مغني إعجابه الشديد بلاعب ليون “حسام عوار” ونصح إدارة فريقه السابق “لازيو” بانتدابه وأكد أنه سيقدم إضافة كبيرة للنادي.

وقال مغني: “حسام عوار هو مغني الجديد، فهو يقدم في أداء كبير مع ليون وأنصح إدارة لازيو بالتعاقد مع اللاعب”.

وأضاف: “عوار ذكي جدا في الملعب، ولا أدري إذا كان يرغب في الرحيل لكنه ينضج بسرعة”.

وتابع: “حتى لاعب مارسيليا “توفان” سيكون إضافة جيدة لنادي لازيو، فالفرنسي يقدم في مستويات جيدة”.

وختم كلامه: “أتمنى أن يتحصل نادي لازيو على مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل”.