عاجل

مراد مغني: “عوار خليفتي في الملاعب” !!

الرياضة
  • -
  • 0
مراد مغني: “عوار خليفتي في الملاعب” !!
بقلم أمير بهلول

أبدى الجزائري مراد مغني إعجابه الشديد بلاعب ليون “حسام عوار” ونصح إدارة فريقه السابق “لازيو” بانتدابه وأكد أنه سيقدم إضافة كبيرة للنادي.

وقال مغني: “حسام عوار هو مغني الجديد، فهو يقدم في أداء كبير مع ليون وأنصح إدارة لازيو بالتعاقد مع اللاعب”.

وأضاف: “عوار ذكي جدا في الملعب، ولا أدري إذا كان يرغب في الرحيل لكنه ينضج بسرعة”.

وتابع: “حتى لاعب مارسيليا “توفان” سيكون إضافة جيدة لنادي لازيو، فالفرنسي يقدم في مستويات جيدة”.

وختم كلامه: “أتمنى أن يتحصل نادي لازيو على مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital