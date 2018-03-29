مراد مغني: “هذا ما كان ينقصني في مسيرتي”

الرياضة
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مراد مغني: “هذا ما كان ينقصني في مسيرتي”
بقلم أمير بهلول

عاد الجزائري “مراد مغني” للحديث عن مسيرته الكروية في حوار أجراه مع الصحافة الإيطالية، أين أكد أن الإستمرارية كانت تنقصه من أجل تقديم الأفضل.

وقال مغني: “كانت تنقصني الإستمرارية في الأندية التي لعبت لها، في بولونيا قدمت أشياء كثيرة وكنت أحب الكرة”.

وأضاف: “عندما انضممت إلى لازيو كان يجب أن أحظى ببعض الوقت من أجل التأقلم ولم أكن مرتاحا بنسبة 100%”.

وتابع: “وكنت ألعب مباراة وبعدها لا اشارك وهو ما جعل الأمور معقدة بالنسبة لي”.

وكان الجزائري يعاني من كثرة الإصابات التي أثرت بالسلب على مسيرته في الملاعب.


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