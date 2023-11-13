قناة النهار مراد ملاح: تذبذب التصدير سببه التدخل في النصوص المرافقة للعملية بقلم النهار أونلاين نشر في 13 نوفمبر 2023 - 22:43 شارك غرِّد أرسل 30 0 مراد ملاح: تذبذب التصدير سببه التدخل في النصوص المرافقة للعملية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/3Ypop اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد المنطقة الصناعية بتبسة .. الدنيا هاملة قناة النهار 05 نوفمبر وزير الإتصال: الفضاء الذي يتساوى فيه الطبيب والأمي ليس فضاء ومن لا يملك تكوين في الصحافة ليس صحافي قناة النهار 07 نوفمبر الفنان أحمد مداح: "هذه الأمور خلاتني نخمم نعتزل الفن" قناة النهار 08 نوفمبر الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية قناة النهار 11 نوفمبر قسنطينة: الإكتظاظ في الأقسام مشكل إداري يدفع ثمنه التلاميذ قناة النهار 25 أكتوبر النعامة : وفرة في منتوج البطاطا..يقابله مشاكل التخزين والتسويق قناة النهار 30 أكتوبر بعد الكشف عن أسعار السيارات الجديدة .. حملة عبر الفايسبوك لمقاطعة شراء السيارات المستعملة قناة النهار 12 نوفمبر مجتمع: تزايد حالات الإنهيار العصبي عند الشباب بسبب المشاكل العائلية و العمل قناة النهار 31 أكتوبر شوفو حكايتي: قصة كفاح أم يحكيها إبنها ".حلميً الوحيد ندي يما للعمرة" قناة النهار 12 نوفمبر طالع هابط: شاهد كيف تعاملت السلطات مع مقاول إستغل أرض ادولة لبناء 40 منزل على شاطىء البحر ببني كسيلة قناة النهار 02 نوفمبر