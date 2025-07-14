مراد من العريشة: ترقية المقاطعات الإدارية تجسيد لالتزام الدولة بالتنمية المتوازنة

تنقل إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إلى المقاطعة الإدارية العريشة، جنوب ولاية تلمسان للاطلاع على واقع التنمية المحلية بها.

وذلك في إطار زيارته التفقدية لولاية تلمسان.

و على مستوى هذه المقاطعة الإدارية المستحدثة من قبل رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد في 22 ديسمبر 2024، تابع الوزير عرضا حول البرنامج الوزاري لتحضير المقاطعات الادارية الأربع: العريشة، القنطرة، بئر العاتر وقصر البخاري، و مدى تقدم تأهيل الهياكل التي من شأنها احتضان مقرات هذه المقاطعات و مختلف مصالحها.

كما تابع الوزير عرضا حول برنامج تهيئة بلدية العريشة و الممول على عاتق صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية.

وتبع بعرض حول مشروعي انجاز مستشفيين بسعة 60سرير ببلدتي العريشة و سيدي الجيلالي التابعة للمقاطعة الإدارية العريشة ضمن جهود تعزيز التغطية الصحية بالمناطق الحدودية، و عرضا خاصا بمشاريع انجاز هياكل جوارية رياضية و شبانية.

و بالمناسبة، أفاد الوزير أن ترقية هذه الفضاءات إلى مقاطعات إدارية يعد أحد القرارات التي اتخاذها رئيس الجمهورية قصد تقريب سلطة اتخاذ القرار من المواطن و ضمان تكفل امثل باشغالاته.

كما اكد أنه يستجيب لمساعي تحقيق الإنصاف التنموي و إستدراك النقائص التي تشهدها، فضلا على تأهيلها للعب دور اقتصادي يتلاءم و مؤهلاتها.