مراد: من المهم التطوير المستمر لتقنيات التدخل قصد الحفاظ على الأرواح

صرح إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية على هامش إشرافه على إعطاء إشارة الإنطلاق للمناورة الوطنية للغطس بولاية جيجل. أن تنظيم هذه المناورة الوطنية التي تدوم قرابة الأسبوع و تشمل الفرق المتخصصة الممثلة ل 40 ولاية. تندرج في إطار العمل التحضيري المتواصل الرامي إلى تحسين فعالية الاستجابة و التدخل.

وقال مراد “من المهم التطوير المستمر لتقنيات و أساليب التدخل قصد الحفاظ على الأرواح و الممتلكات.”كما “يتعين اتباع إستراتيجية استباقية قائمة على رفع مستوى التنبؤ المبكر و سرعة الاستجابة.

واستطرد الوزير قائلا” مثل هذه التمارين تسمح بتقييم مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية بالتدخل عند الطوارئ. وفيها تبين الحماية المدنية في كل مناسبة عن احترافيتها و تقدمها المستمر”