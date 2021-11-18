مراد هامل: كل أموالي مشروعة وتحصلت على محل عدل من عند الدولة فقط

تمسك الابن الثاني لعبد الغني هامل، المتهم الموقوف “مراد هامل”، بإنكار ما نسب إليه من تهم بالقضية المطروحة أمام المجلس. وقال مراد هامل إنه يتعجب من التهم التي توبع بها خاصة تلك المتعلقة بتبييض الأموال، والحصول على مزايا غير مستحقة.

كما اعترف مراد هامل ببعض الأملاك التي يملكها، بالعاصمة ووهران، أهمها شقة f4 باسطوالي سنة 2012، ومستودع جمركي بطفراوي. إضافة إلى مستودع تخزين عمومي، وقطعة أرض بالمنصورة وأخرى بيعت، وثالثة بوادي تليلات، ومحل AADL بوهران. وهو المحل الوحيد الذي استفاد منه من الدولة عن طريق عقد إيجار. كما اعترف المتهم من استفادته من موقف للسيارات في قوراية، وآخر بداودة تم بيعه لاحقا.

أما الحسابات المقدر عددها بـ13 حسابا كما ورد في التحقيق، فقد نفاها “مراد” وقال أنه يملك 3 حسابات فقط. منها حساب واحد ببنك BEA بالشراقة، وأن تلك الحسابات تخص شركته gpm، وأن الأموال التي ضبطت بها مشروعة.

كما نفت الابنة الوحيدة لعبد الغني هامل، المتهمة غير الموقوفة “شاهيناز هامل” ما نسب اليها من تهم ووقائع. أمام رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر. المتعلقة بتهم تبييض الأموال، الحصول على وثائق بغير وجه حق وتقديم شهادات غير صحيح وتحريض أعوان الدولة، وهو ما أنكرته المتهمة.

حيث قالت شاهيناز هامل أن ما تضمنته محاضر الضبطية القضائية لا أساس منها من الصحة. وكشفت أنها خريجة مدرسة الهندسة المعمارية بالحراش عام 2013، ودخلت في مشروع بعد خضوعها لتربص بمكتب الدراسات ” بالي علي”.

كما أنكر ابن عبد الغني هامل المتهم الموقوف “أميار هامل ” جميع المتهم التي نسبت إليه أمام هيئة المجلس نكرانا قاطعا.

كما نفى أن يكون يوما قد استغل منصب أو نفوذ والده من أجل الحصول على مزايا. وقال إبن هامل إنه كان يعمل دوما من أجل الحفاظ على سمعة والده.

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