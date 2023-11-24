مراد وردي: “عمورة يتمتع بامكانيات تؤهله للالتحاق بأكبر الأندية الأوروبية”

أثنى المدرب الجزائري مراد وردي، على الدولي الجزائري محمد أمين عمورة، متوقعا انتقاله في القريب العاجل لأحد أكبر الأندية الأوروربية.

وصرح وردي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “عمورة يتمتع بامكانيات هائلة، على غرار السرعة، التوغل، بالإضافة لطموحه الكبير”.

كما أضاف: “أوجه نصيحة واحدة لعمورة، وهي تعلم اللغة الإنجليزية، حيث أتوقع احترافه في أحد الأندية الكبيرة مستقبلا”.

وجاءت هذه التصريحات من المدرب مراد وردي، نظير التألق الكبير لمحمد أمين عمورة، في آخر مباراة له مع المنتخب الوطني في مواجهة موزمبيق.