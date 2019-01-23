مراد وضاحي: سأعطي نفسا جديدا للديوان الوطني للثقافة والاعلام

وعد المدير الجديد للديوان الوطني للثقافة والاعلام، مراد وضاحي، بإعطاء نفس جديد للديوان، مؤكدا أنه سيفتح المجال للشباب للإبداع.

وأشار لـ “النهار”، أن مهمته صعبة، وسيعمل على اتباع برنامج رئيس الجمهورية، ونصائح وزير الثقافة، للارتقاء بهذا الديوان.

كما أورد، أنه سيفتح المجال أكثر لكل المسرحيين والفنانين والمبدعين، خاصة الشباب منهم، حتى يعطيهم فرصة للإبداع، وخدمة للثقافة الجزائرية.

للإشارة مراد وضاحي، كان صحفيا بيومية ليبرتي الفرنسية، وأنفو سوار، ثم الاذاعة الجزائرية، التي اشتغل فيها من 2003 إلى 2012.

وبتاريخ 15 جانفي 2012، تم تنصيبه كمدير، على رأس إذاعة جيل أفام.