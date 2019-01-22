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مراد وضاحي يخلف بن تركي على رأس مؤسسة الديوان الوطني للثقافة

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مراد وضاحي يخلف بن تركي على رأس مؤسسة الديوان الوطني للثقافة
بقلم أمينة ج

نصب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي مراد وضاحي، على رأس مؤسسة الديوان الوطني للثقافة خلفا للخضر بن تركي.

للإشارة ، فإن مراد وضاحي شغل منصب مدير لإذاعة جيل “أف أم”.


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