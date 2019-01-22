مراد وضاحي يخلف بن تركي على رأس مؤسسة الديوان الوطني للثقافة

للإشارة ، فإن مراد وضاحي شغل منصب مدير لإذاعة جيل “أف أم”.
تم حجز أكثر من 26 طنا من المنتجات المشكوك في جودتها، و غير المطابقة لشروط الصحة والنظافة بولاية المدية خلال 2018.
وعلم من مصالح مراقبة وقمع…
عثرت فرقة الغواصين التابعين للحماية المدنية بوهران، على معطف المصور الصحفي عبد الكريم بن حليمة المفقود .
الذي كان يرتديها حين سقط في البحر مساء أمس…
تمكن كل من جمارك باتنة بالتنسيق مع جمارك خنشلة، من حجز مبلغ معتبر من العملة الصعبة.
المبلغ المحجوز قدر ب بـ 260000 أورو .
بالإضافة إلى حجز…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
التعليقات (0)