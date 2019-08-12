مراد ونورالدين شابان استغلا عيد الأضحى للإسترزاق بتشويط بالبوزلوف

مراد ونورالدين شابان من وهران إستغلا مناسبة عيد الأضحى للاسترزاق بتشويط رؤوس الأضحية ” بالبوزلوف” بعدما كان حكرا على النساء فقط.

مهنة موسمية ظهرت مؤخرا للعلن فتحولت إلى الشارع لتجد من يرحب بها ويحتضنها والحجة تخلي معظم العائلات عن هذه العادة. لارتفاع درجة الحرارة ولانبعاث الروائح والادخنة خصوصا ممن يقطنون بالعمارات.

وإن كانت مهنة تشواط البوزلوف ظاهرة دخيلة على مجتمعنا لكنها بالمقابل هي خدمات على غرار شحذ السكاكين وتقطيع الاضاحي. هذه الخدمة يقدمها شباب بطال بمقابل مادي لا يتعدى ال 500 دج اتخذوها وسيلة للاسترزاق.

بعدما تهربت نساء خلال السنوات الأخيرة عن هذا العمل الذي اعتبرنه شاقا أو لعزوفهن عن تناوله لدسامته.

